Minibyen er klar til en ny sæson

Varde: Varde Miniby åbnede i weekenden, og fredag var der åbningsreception for medlemmer af byrådet, minimurerne, personalet, miniby-byrådet og samarbejdspartnere.

Næstformand for Plan og Teknik, Peter Nielsen holdt åbningstalen og kunne blandt andet fortælle, at minimurerne har haft travlt hen over vinteren med at færdiggøre den flotte byfogedgård, som er det største byggeri i Minibyen i nyere tid.

2019 byder på en del nye tiltag: Ombygningen af Sct. Jacobi Kirken markeres med en minigudstjeneste den 21. maj klokken 17.

I midten af juni lanceres den nye app. med navnet Mini-Historier, som er udviklet i samarbejde med det lokale firma, Pangea Rocks, Varde Museum og 7-kanten. Med Mini-Historier kan man bevæge sig rundt til udvalgte huse i Varde Miniby og gennem videoer møde en række borgere anno 1866.