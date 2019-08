Mine fundet på Skallingen

Skallingen: Det sker jævnligt, at der bliver fundet en mine på Skallingen, og tirsdag klokken 19.44 kom endnu en anmeldelse.

Denne gang blev minen fundet ud for redningsnummer A014-Ho. Politiet tog et billede af minen og sendte det til ammunitionsrydningstjenesten, også kaldet EOD. Deres svar var, at det var en tysk M43 concrete mine, som blev benyttet af værnemagten i blandt andet Danmark under 2. verdenskrig. Men EOD kunne også se, at det kun var skallen, der var tilbage af minen, og den var derfor harmløs.