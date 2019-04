Det var med stor sorg at jeg modtag beskeden om Gittes død.

Gitte blev ansat af mig i Inspiration, hun var den første jeg som ung chef skulle holde samtale med. Ind af døren kom hun, så strålende, så formel og så uformel.

Vi klingede, og jeg var ikke et sekund i tvivl om, at hende skulle jeg skynde mig at ansætte.

Gitte var et kendt ansigt i Varde og hendes år i Inspiration gjorde hende endnu mere på fornavn med en stor del af byens borgere. Gitte tog ansvar i at hjælpe vore unge medarbejdere og har i den grad været med til at sætte standarden for en god arbejdsmoral.

Gitte var utrolig vellidt af både kunder og kollegaer.

Gitte var der altid, var der noget, der skulle løses, sprang Gitte til, men med Gitte hører også Erik.

De to var ustoppelige, og deres hjælp har haft stor betydning. Hvor har vi spist lækker mad og hygget hos Gitte og Erik, deres dør var altid åben. Alt dette i det smukkeste hjem og med Gittes perfektion, var bordet veldækket og alt klappede. Intet var overladt til tilfældighederne. For sådan var Gitte, hun gjorde tingende helt, hun tænkte, stillede spørgsmål, hvis der var noget, der kunne stilles tvivl ved.

Gittes tog sit velvære, krop og kost alvorligt. Hun gik til megen sport, cyklede og den daglige gåtur, mens de havde hund, var en vigtig ting for hende.

Men alt for tidligt og uventet blev Gitte syg, hende der aldrig har haft en sygedag. Alt for hurtigt tog Gitte afsted og efterlader sig Erik, deres to børn, børnebørn og svigerbørn. En familie som betød meget for hende, og som hun stolt fortalte om.

Død efterlader en hjertesorg, som ingen kan hele, kærlighed efterlader et minde, som ingen kan stjæle.

Æret være Gittes minde, du vil være savnet.