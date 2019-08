Mindeord for Lars Sjørslev Julius, Samstyrken Østervang

Du flyttede ind på Østervang i oktober 2008, da du var 25 år. Vi lærte dig at kende som en glad ung mand, der havde mange planer og ønsker for livet. Du har altid haft dine egne meninger og var meget vedholdende i dine holdninger. Du udfordrede os tit, og ligeledes kunne vi udfordre dig, så du fik mulighed for mange oplevelser i livet. Du frydede dig over, hvis én af medarbejderne lavede en fejl - og talte gerne om det - igen og igen.

Du havde et mål om, at Østervang skulle være et 5-stjernet hotel; dog manglede der lige en pool samt nogle flere "tjenere". Du udskar derfor et flot træskilt "5-stjernet" hotel i træværkstedet på dit arbejde på Lundvej. Du var en meget vellidt kollega.

Også på Østervang var du vellidt af både beboere og medarbejdere. Du var altid klar til sjov og ballade og deltog aktivt i ludo, bowling, vandkrig m.m.

På trods af de udfordringer, som din sygdom gav dig, var du en ung mand med spræl i. Jo vildere, jo bedre. Du havde en forkærlighed for lækre biler og store maskiner - gerne med lyd på; jo mere de larmede, desto bedre. Du var også meget glad for sport/spil, musik og teknik, TV m.m.

Du elskede at deltage i koncerter, håndbold- og fodboldkampe, byture og udflugter i naturen. Også selvom du af og til havde brug for et lille skub for at komme over dørtrinnet. Når du var i byen, var du ikke bleg for at udtrykke din charme overfor damerne, som du lystigt blinkede og sendte kys til.

Du havde et stort ønske om at besøge Disneyland i Paris. Det blev en fantastisk oplevelse for os alle.

Din familie betød meget for dig, og du mødte altid glad op til deres arrangementer. Måske kunne du ikke være med til det hele, men du viste altid flaget. Du var en meget stolt onkel for dine nevøer og niecer og nød altid familiens besøg og samværet med børnene.

Æret være dit minde.