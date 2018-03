Mindeord: Thomas Foss Sørensen ville gerne have nået at se bøgehækken springe ud

Hans Erik Nielsen, Hulvigvej 20, Tistrup, og Ole Sørensen, Nørremarksvej 207, Varde, har skrevet dette mindeord over Thomas Foss Sørensen, Hodde.

Det er med stor sorg, vi må acceptere, at Thomas ikke længere er iblandt os. Thomas var et positivt menneske med et lyst sind og mod på tilværelsen. Trods tiltagende sygdom over en periode var han alligevel i stand til at bevare en kampgejst og vilje til at modarbejde sygdommen lige til det sidste. Han havde en humoristisk sans og et glimt i øjet og altid parat med en kvik bemærkning. Han var en trofast ven, altid parat til at give en hjælpende hånd og havde stor omsorg for sine medmennesker.

Thomas var født og opvokset på Engsiggård i Hodde, hvor han også kom til at lægge hele sin indsats som landmand. Familien var hans væsentligste omdrejningspunkt, men derudover blev der også tid til at engagere sig i samfundet, både det nære og i en bredere sammenhæng. Mange har over årene siddet og fået en god snak hen over køkkenbordet om både stort og småt. Han har deltaget i sognets foreningsliv og været medlem af menighedsrådet og ikke mindst stået på scenen i diverse dilettantstykker og egnsspil.

Thomas fik lov til at blive på sit elskede sted lige til det sidste. Han døde i hjemmet omgivet af sine kære Karen, Vibeke og Lone. Ringen blev sluttet helt i hans ånd. Blot ville han gerne have set bøgehækken springe ud.

Han vil altid være i vore hjerter med de skønne minder, han har givet os.