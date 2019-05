Mindeord: Mette fra Rosenvænget er død

Familien betød ALT for Mette. Hun elskede at fortælle og snakke om sin familie og være sammen med dem alle. Hun kunne glæde sig så meget til et familiebesøg, at hun knapt kunne sove flere dage inden. Det var helt sikkert, at når dagen kom var Mette meget tidlig oppe og klar til afgang, når personalet mødte ind, og det selv om, hun først skulle afsted over middag. Mette var klar.

Mette stammede fra Gårde. Her voksede hun op med sine tre søstre Aase, Ragna og Lene. Senere flyttede hun til Ølgod, hvor hun boede sammen med sin mor Mie. Da bofællesskabet Rosenvang blev en mulighed, flyttede hun i egen lejlighed på Rosenvænget. Her boede hun indtil sin død.

Skide skægt

Mette var aktiv på Rosenvænget og deltog i mange aktiviteter lige til det sidste. De senere år var hun knap så mobil, men det hindrede hende ikke i at deltage i hverken dans eller sang og musik. Hun havde sin rollator og kunne så støtte sig til den. Vi vil savne, at hun ikke mere kommer tilbage til gruppe 1 og siger "skide skægt" mens hun trallende går ind i sin lejlighed - for lidt efter at komme ud igen og sige "må jeg gerne få kaffe"

Mette nød både sin lejlighed og tilhørende terrasse i fulde drag. Hun kunne sidde udenfor og nyde sin kaffe, mens hun kiggede på fuglene i hendes fuglehuse. Det var vigtigt for hende, at fuglene kunne få mad - så der skulle helst være mange fuglehuse.

Nogle gange kunne Mette have en meget farverig og anderledes terrasse, da hun selv havde suppleret med diverse ophæng af dåser og mælkekartoner i træerne, så der lige var lidt flere muligheder for fuglene for at få mad.

Mette var rigtig god til at male og hun har haft lavet utallige skønne billeder med signaturen A A A A. Mette nød at opholde sig i sin lejlighed, men hun var også nysgerrig. Så Mette ville gerne, at hendes dør stod åben, så hun kunne følge med i, hvad der foregik i fællesrummet uden at komme derud, men så alligevel komme med kommentar til, hvad der foregik. Eller hun kunne stå i døråbningen og kommentere, hvad hun så, for derefter at gå i lejligheden igen.