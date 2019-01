Mindeord: Lone Schwartz

Mindeord: Ilse Due, Galsthovej 15, Starup, skriver følgende mindeord over Lone Schwartz, Starupvej 14, Starup:

Inden jul mistede Erik, familien og vores by Lone Schwartz. Lone er et af de mennesker, jeg har oplevet, som har sat sine spor i byen og i os der bor her. De spor, som Lone satte i sin tid og i sine velmagtsdage, vil jeg mindes med varme og stor respekt. Sporene efter jagten på det irrationelle, når vi sad rundt om mit spisebord over en cola og et rundstykke. Legen med ord og begreber. Latteren der ingen ende ville tage midt i alle refleksionerne. Suset af de endorfiner, der føg rundt i stuen, i Baldersbæk, så mange steder og ikke at forglemme, så føg de rundt i vores sind. Hun var et fantastisk menneske og eminent til at få øje på og italesætte det skæve i dagligdagen, venskaber, ægteskaber, forældreskaber og fællesskaber. Hun havde et mod, som jeg simpelthen misundte hende. Hendes jyske underfundighed, humor og ironi satte tydelige spor i dem, som hun lod komme lidt tættere på sig. Lone kunne give vi andre troen på, at vi kunne gøre det, som ellers føltes umuligt, alt imedens hun uskyldigt stod og skrællede kartofler og lod som ingenting. Særligt dét og Lone vil jeg savne. Ære være Lones minde.