Inger Marie Kristensen, Jægumsvej 47, Varde, datter af Hans Kjær Sørensen, skriver:

Hans Kjær Sørensen døde blot ni dage efter, at han og Grethe havde fejret krondiamantbryllup. Ved krondiamantbrylluppet var han i sit es, og sådan vil han blive husket. En mand der kunne lide at holde fest, at samle familie og venner. Han var ikke mæt af dage, da han døde, for der var altid noget mere, han gerne ville opleve. Ved en aften på Helle Plejecenter - få dage før sin død - bemærkede han, at bordene var pyntet med rododendron. "Det er lige nu, at rododendron blomstrer, så vi vil da meget gerne på en tur til Skarrildhus", sagde han. Og på mange måder var dette Hans i en nøddeskal - altid noget nyt, der skulle opleves. Altid tanker om noget mere.

Hans er født og vokset op i Agerbæk, og han har gået i skole på Agerbæk Skole. Han blev i 1954 gift med Grethe, og de har sammen fået fire døtre.

Hans var om nogen en naturelsker, en venstremand og en højskolemand. Et højskoleophold på Rønshoved Højskole har præget Hans, og han har taget højskolens værdier med sig gennem hele livet. "Det talte ord" har ofte været i fokus omkring måltiderne i familien, hvor diskussionslysten har været stor, og hvor avisernes indhold, og den aktuelle politik blev drøftet. Hans har også elsket at fortælle historier fra sit liv, og i familien har vi bl.a. lagt øre til hans fortælling om, at han som elev på Rønshoved Højskole sammen med andre højskolelever fik til opgave at undervise tidligere undervisningsminister Bertel Haarder i dansk og gymnastik. At Bertel Haarder var en livlig dreng, der kunne sætte højskoleeleverne på prøve med sine drengestreger. Men sjovt var det! Fortællinger fra barndommen og soldatertiden blev også fortalt.

Hans elskede naturen omkring sig. Som landmand kunne kan lide arbejdet med planter og dyr. Men naturinteressen gjaldt også den vilde natur omkring ham. Om sommeren blev aftenenerne brugt til gåture, markvandringture, lege, gymnastik og boldspil i haven med os børn. Vi kunne altid lokke Hans til en aftenkøretur. Og vi skulle ikke plage meget for, at der blev gjort holdt ved et ishus.

Landbruget blev drevet som et familiebrug, hvor alle deltog. Der var derfor også fest og glæde, når det sidste læs hø eller halm blev kørt i lade. Årene med landbrug på Damgaard i Krogager var slidsomme, og det var ikke altid let at få det hele til at hænge sammen. Men sammen byggede Hans og Grethe et landbrug op med mælkekøer og grise. Da gården blev solgt flyttede de til Ansager, hvor de fik godt 30 år.

I Ansagertiden blev interessen for havearbejde vakt. Hans og Grethe havde selv en flot have på Starupvej - en have der bugnede med grøntsager og blomster, der ofte blev delt ud af. "Vil I ikke have kartofler eller rødbeder med hjem", blev der ofte spurgt om efteråret. Derudover passede de også nogle andre haver. Især rosen havde en særlig betydning for Hans, og ofte plukkede han en buket roser med ind til Grethe.

Hans elskede at samle familie og venner til fest. Næppe var den ene fest slut, før han talte om den næste. Han elskede ligeledes ture i naturen: Til Dalgas mindestenen, Klelund, Skallingen, Skarrildhus, Kvie Sø, til Karen i Starup, og Gitta i Svendborg.