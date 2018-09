Vagn Arnth Nielsen skriver på vegne af Lions Varde:

Enevold Vestergård døde torsdag 30. august 2018. En strofe fra Grundtvigs hånd lyder: "Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord som det, jeg ville ej med kongers bytte -".

Strofen passer som hånd i handske på Enevolds livssyn. Han befordrede altid bestandighed i glæde over skønhed og livskraft i samvær mellem mennesker; i den brede snak i råd og bestyrelser, hvor Enevold havde sæde, dukkede hans navn bestandigt op, og det var altid i forbindelse med noget positivt, noget menneskeligt befordrende.

Da Enevold for over 50 år siden blev optaget i Lions Club, var et af kriterierne "ren af livsvandel og fri af brøde". Det var jo lige præcis Enevold. Videre hed det "pligt til at højne kulturen inden for medlemmernes kreds". Det har du altid haft for øje med din udlægning af begrebet kultur - nemlig evnen til opmærksomhed. Enevold havde format til at være sig selv.

Det har aldrig været i Enevolds tanker, at Lions Club skulle gøre noget for ham. Nej, spørgsmålet var altid, hvad han kunne gøre for klubben. Han har gennem alle årene forvaltet sit medlemskab på en måde, så det altid har været et lysende eksempel til efterfølgelse.

Enevold var den første i Lions Club Varde, der fik udmærkelsen "Melvin Jones Fellow".

Enevold var stålsat royalist. Den, der har været med til fest hos Henny og Enevold, ved, at en fest hos dem altid indledtes med en skål for Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

En af Enevolds interesser var veteranbiler. Når han sammen med Børge Borre gik i værkstedslokalet mellem de smukke biler og repeterede deres kvalitet, så var han i sit es. Han ønskede ikke at køre rundt i de gamle biler for at vise sig frem. Nej, slet ikke. Han så skønheden og glædedes ved det.

Det var Enevolds natur at elske det skønne, at ønske det gode, at gøre det bedste.

Æret være mindet om Enevold!