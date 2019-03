Mindebog for børn der har mistet forældre lanceres af iværksætter via crowdfunding

For et par år siden var Maria Leerbeck med til at starte det netværk i Varde, der i dag hedder Kvinder og Karriere.

Varde: Maria Leerbeck på 31 år bor i dag udenfor Aarhus, men er oprindelig opvokset i Horne og er medstifter af tech-virksomheden Forlaget Fortæl, som skaber personlige erindringsbøger via en nyudviklet digital platform - aktuelt en personlig mindebog til børn, der har mistet en forælder, lyder det i en pressemeddelelse fra iværksætteren. Hun stiftede sit første CVR-nummer som 17-årig, mens hun gik på Varde Handelsskole, og for et par år siden var hun med til at starte netværket Kvinder og Karriere i Varde. Gennem to barsler har drømmen om at starte sit helt eget modnet sig - og i dag er det blevet til det digitale Forlaget Fortæl. Drømmen er at give børn adgang til vigtige fortællinger og erindringer om deres afdøde forældre - uanset om børnene er små eller voksne, når de mister.

Solgte perleplader i horne - Jeg har ikke altid tænkt på mig selv som iværksætter, men i dag kan jeg jo sagtens se, at det er noget jeg altid har gjort, siger Maria Leerbeck. Allerede som barn solgte hun perleplader fra sin egen bod til torvedag i Horne, senere gallakjoler fra en lille butik i byen. Hun er uddannet fra CBS i København og har haft et par år i en stor international virksomhed.

Langt sejt træk - I udviklingen af mindebogen er vi i tæt dialog med både børn og voksne, der selv har mistet, men også med eksperter, der arbejder med børn i sorg. Og de bekræfter, at fortællingerne om dem, vi har mistet, er en vigtig del af sorgprocessen - og ofte noget der dukker op igen og igen i løbet af livet, selv mange år efter, vi har mistet, lyder det fra Maria Leerbeck. Finansiering af den nye mindebog sker via crowdfunding, en forholdsvis ny type af funding, hvor privatpersoner kan forudbestille et produkt og bidrage til udviklingen. Motivationen for at skabe mindebogen er ifølge iværksætteren enkel: 60.000 børn og unge under 28 år lever i dag uden deres mor eller far. Når et barn mister en forælder, mister det ikke kun et livsvidne og ofte en ekstremt afgørende kilde til kærlighed og tryghed, men det mister også sin afdøde forælders fortælling om sit liv og hvem vedkommende var, og dermed også en vigtig del af sin egen fortælling.