Millionerne ruller ind til vestjysk turistsamarbejde

Ringkøbing-Skjern: Mens alt tyder på, at der venter endnu et rekordår for turismen i det vestjyske, har borgmester Hans Østergaard (V) fået endnu en god nyhed.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen har netop sendt 3,4 millioner mod Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner. Pengene skal bruges til at skabe den stærke og sammenhængende vestkystdestination, som de to kommuner har arbejdet på siden januar i år.

Den erhvervsdrivende fond Natur & Kystturisme har allerede bidraget med 400.000 kroner til projektet, mens de to kommuner selv har sat 1,5 millioner kroner af til projektet. Dermed er der foreløbigt 6,8 millioner til at opbygge en organisation, fælles identitet og profilere de 104 kilometer vestkyst og baglandet, som Ringkøbing-Skjern og Varde tilsammen udgør.

- Vi havde måske nok forventet at få penge fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Men med en bevilling på 3,4 millioner kroner er det økonomiske fundament for et rigtig godt samarbejde i turistdestinationen lagt. Det kan vi kun være glade for, siger borgmester Hans Østergaard i en pressemeddelelse.

De to vestkystkommuner står tilsammen for otte millioner turistovernatninger. Det er flere end København og gør området til landets største turistdestination målt på netop overnatninger.

For at strømline den nationale turistudvikling blev det for halvandet år siden vedtaget, at de eksisterende 80 destinationsselskaber i landet skulle samles til omkring 20 tværkommunale selskaber, og her valgte Ringkøbing-Skjern og Varde altså at indgå et samarbejde, som blandt andet betyder, at man med tiden skal have én fælles turistdirektør.