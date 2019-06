Buejæger Hans Jørgen Hansen fra Blåvand er meget imponeret over Miljøstyrelsen, der på kun en uge har ændret reglerne for buejagt på mårhunde. Indtil bekendtgørelsen næste gang skal ændres, så kan buejægeren søge om dispensation til at regulere mårhunde hele året. Arkivfoto: Henrik Reintoft

På foranledning af Hans Jørgen Hansen i Blåvand kan buejægerne nu søge om tilladelse til at regulere mårhunde hele året.

Blåvand: På kun en uge er det lykkedes buejæger Hans Jørgen Hansen fra Blåvand at få ændret reglerne for jagt på mårhunde. Han, der er med i Mårhundebanden Vest, kom med et nødråb i JydskeVestkysten den 27. maj, da han og mange andre buejægere fandt det besynderligt, at de ikke som riffeljægerne måtte skyde mårhunden hele året. Grundlæggende fordi Miljøstyrelsen ganske enkelt ikke har tænkt på buejægerne, der er en meget voksende jægergruppe. Over 3.000 buejægere er der i dag i Danmark. Men efter skriverierne i JydskeVestkysten og efter pres fra både naturordfører Anni Matthiesen (V) og miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) har Miljøstyrelsen ændret reglerne med øjeblikkelig virkning.

Buejagt på mårhunde Mårhunden er en invasiv art, som bekæmpes i hele EU. Arten er ude af kontrol i Jylland, hvor der i den seneste jagtsæson 2018/2019 foreløbigt er nedlagt 3.291. For 11 år siden blev der kun nedlagt fire.

Hidtil har buejægere ikke måttet skyde mårhunden før den 1. september, når der er jagttid på mårhunden. Men fra i dag kan alle buejægere søge om dispensation til at regulere mårhunden på ens jagt. Det sker på mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Fra i dag er det nu muligt for buejægerne at søge dispensation hos Miljøstyrelsen til at nedlægge mårhunde hele året. Arkivfoto: Henrik Reintoft

Imponeret Det oplyser specialkonsulent Marian Chriél fra Miljøstyrelsens Arter & Naturbeskyttelse. Hun er ansvarlig for den overordnede indsats for bekæmpelsen af mårhunden. - Buejægeren skal søge en dispensation, og så får vi rettet reglerne til, næste gang vi skal ændre bekendtgørelsen for vildtskadebekæmpelse, siger Marian Chriél. Når bekendtgørelsen er ændret, så skal buejægerne i fremtiden ikke mere søge om en dispensation, der gælder for et år ad gangen. Dispensationen gælder der, hvor man har jagt. Dispensationen til at regulere mårhunde hele året skal søges på Miljøstyrelsens hjemmeside under friluftsliv, jagt og skadevoldende vildt. At det er gået så hurtigt glæder Hans Jørgen Hansen. - Det er imponerende. Det havde jeg ikke forestillet mig. Men Miljøstyrelsen har virkelig været fremme i skoene, siger Hans Jørgen Hansen. Og modsat riffeljægerne, der siger knæk og bræk, siger han til de andre buejægere: - Træk og slip.

En sejr Christian Rabjerg Madsen er også begejstret over Miljøstyrelsens handlekraft. - Det er en sejr. Jeg er meget tilfreds med, at embedsværket har lyttet og gør det så lidt bureaukratisk som mulig, siger Christian Rabjerg Madsen med henvisning til, at buejægerne får samme regelsæt som riffeljægerne, når bekendtgørelsen ændres næste gang. I første omgang glæder han sig over, at buejægerne fra i dag allerede kan søge dispensation til at regulere mårhunde hele året.