Midhad åbner netcafé i Storegade

Varde: Hvis alt går efter planen, er 29-årige Midhad Muratovic klar til at åbne sin nye netcafé, "Gamers Choice", mandag den 15. april i Storegade 12 i Varde.

- Det bliver både netcafé, e-sportshold, salg af computere og hardware som mus og tastaturer, siger Midhad Muratovic og tilføjer:

- Jeg reparerer og specialbygger også computere.

Allerede som dreng fik Midhad Muratovic interessen for både at spille computer og at skrue i dem. Den interesse gør han nu til sin levevej.

I netcafeen kan man både betale efter den tid, man bruger der, eller købe et abonnement.