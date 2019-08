Middelalderen er frygtelig hyggelig i Varde

De er begge pensionerede tømrere. Preben med eget firma, Andersen & Andreasen. Han har kun været minimurer i to år, så han er ikke udlært endnu, siger han.

- Der er jo ingen, der ved, hvordan den så ud. Det er fri fantasi, siger Preben Andersen og Niels Husted, de to professionelle minimurere, der styrer mørtel og mursten lørdag.

Djævelsbid og andet godt

Det er første gang, minimurerne er med på middelalderfestival. Tambours Have var her også sidst. Gartner Jørgen Juul Larsen er ligesom de andre trukket i middelalderkutte, og står klar med planter med helbredende virkning.

- Den her, Djævelsbid, har mange gode helbredende virkninger, siger han.

Hvilke kan han ikke lige huske. Men han forklarer, at navnet skyldes, at rødderne ser ud som om de er blevet bidt af - derfor troede folk, at det var djævlen, der ville den gode plante til livs.

Træskærer Bjarne E. Bennetsen er også i middelaldertøj, og sælger sjove fiskeskeletter, udskårne anretterbrætter og fiskepropper i træ. Han hygger sig.