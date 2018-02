Michael Kvist går ud af Kvist Industries: Vil skabe helt ny virksomhed i møbelbranchen

Michael Kvist, den ene af brødrene bag Årres store møbelfabrik Kvist Industries, går solo. Han vil udvikle en ny rolle som den, der samler trådene i møbelbranchen.

Årre: Michael Kvist, den ene af brødrene Kvist, som for ti år siden købte familiens møbelvirksomhed i Årre tilbage, går solo. - Jeg er blevet iværksætter igen med alt, hvad det indebærer, siger Michael Kvist. Han beholder også sin ejerandel af Kvist Industries, hvor han og storebror Søren, sammen med en gruppe tidligere medarbejdere, ejer 31 procent. Bruddet er sket i bedste forståelse. - Ideen er udviklet i Kvist Industries, men når du har en virksomhed med 800 medarbejdere, er der alting andre ting, der står forrest. Vi stiftede det her ny søsterselskab i fællesskab for to år siden, og nu er vi så blevet enige om, at det er fornuftigt at skille ejerskabet helt ud fra Kvist Industries, siger Michael Kvist. Dermed står han alene bag det ny initiativ, der foreløbig har arbejdstitlen K2 Design. Et navn, der formodentlig bliver ændret, når han har fået mere greb om, hvilke projekter han skal arbejde med.

Ideen og Michael Michael Kvist vil skabe en virksomhed, der skal samle design, brands, produktion og distribution indenfor møbelindustrien. Aktørerne vil hver gang blive samlet ud fra stærkest mulige kæde for det enkelte produkt, for arbejdstitlen bag konceptet er: Produktet er konge.

Michael Kvist var salgsdirektør i Kvist Industries. Han ejer fortsat, sammen med sin bror Søren og enkelte, gamle medarbejdere, 31 procent af Kvist Industries. Han er også fortsat direktør i Kvist Holding.

Det nye selskab, der som arbejdstitel hedder K2 Design, er ejet af Michael Kvist og hans døtre. Døtrene er dog ikke aktivt med i selskabet.

Michael Kvist er sprunget ud som selvstændig fra 1. februar. Om godt en uge forventer han at have en adresse på sin ny virksomhed.

Mandag oprettede Michael Kvist hjemmesiden www.michaelkvist.com, hvor han forklarer om sin forretningside:

"Produktet er kongen. Dette er et nyt projekt, hvor jeg håber, jeg kan bevise min teori om, hvordan nøglefunktionerne i møbelindustrien kan arbejde sammen. Baseret på viden fra produktion, design og marketing håber jeg, at jeg kan bidrage til den næste store æra for dansk arkitektur, skandinavisk design, new nordic, eller hvad vi vil kalde den næste, succesfulde generation. Det er hverken producenterne, designerne eller brandsene, vi vil fejre, men det er de store produkter, som de skaber sammen."

Produktet er konge Det hele skyldes udviklingen i møbelbranchen og nogle tanker om, at produktet altid vinder. - Produktet hos mig er kongen. Det er det enkelte produkt, der er vigtigt. Hvis du spørger danskerne, så ved de, hvad et superellipse-bord er. Men få ved, hvem der har designet det, færre ved, hvem der ejer brandet, og nærmest ingen ved, hvem der producerer det, siger Michael Kvist. Piet Heins ellipsebord bliver produceret hos Kvist Industries, men i sit ny selskab vil Michael Kvist ud af rollen som underleverandør og tværtimod sætte sig i midten af de tre ben, der står bag enhver sællert: Brandet, produktionen og distributionen. Et eksempel er relanceringen af FDBs møbelklassikere, som de seneste år har været en stor succes for Coop. - For fire år siden, ud af ingenting, foreslog jeg Coop at starte en FDB-møbelproduktion. Det er da gået meget godt. Vi lavede hele projektet for Coop. Vi havde aftaler med hele kæden af arkitekter og fabrikker, men manglede bare distributøren, siger Michael Kvist.

I midten af tre ben Eksemplet viser tankegangen bag hans iværksættervirksomhed. Han skal være den, der samler trådene, så produktet kan blive fremmet maksimalt. Guleroden for alle er, at produktet er nøglen til succes, så jo stærkere produkt, jo bedre for alle. - Et godt produkt kræver tre ting. Et godt design, en god produktionsenhed og en stærk distribution. De tre ting er absolut nødvendige, men der er ingen, der kan alle tre ting. Det skal jeg heller ikke, men jeg skal sætte de tre sammen, alt efter det enkelte produkt, og jeg skal styre kæden. For når tre parter arbejder sammen, vil der altid være én, der føler sig udenfor, siger Michael Kvist. Foreløbig har han været i gang i tre uger. Han har afsat ét år af til at afprøve sin idé. Ikke mere, ikke mindre, fordi han er professionel, og hvis ideen ikke viser evne til overlevelse efter et år, skal den falde. - Så må jeg finde på noget helt tredje, siger han.