Mette skal spille Chaplins sidste kone

Varde/Esbjerg: 27-årige Mette Hebsgaard fra Esbjerg blev valgt til at spille Charlie Chaplins sidste kone i Varde Sommerspils opførelse af "Chaplin the Musical".

Hun er en dreven skuespiller med et stort sangtalent, hvilket har ført hende til en lang række roller i bl.a. Varde Sommerspil, hvor det hele startede i 2005 med "Annie Get Your Gun". Mette ser med stor forventning frem til at spille rollen som Chaplins sidste kone Oona. Oona møder tilfældigt Chaplin, da hun som 15-årig går til en audition for at udforske sine muligheder som skuespiller. Der opstår hurtigt en tiltrækning mellem den purunge Oona og den i livet mere garvede Chaplin.

Mettes sangstemme bliver publikum ikke snydt for i stykket, idet Mette har et solonummer samt en duet med Chaplin.

Når Mette ikke lige står på scenen, læser hun til markedsføringsøkonom, hvor især HR har hendes interesse. Man kan opleve Mette i Charlie the Musical, som har premiere 28. juni på friluftsscenen i Arnbjerg.