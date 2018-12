Mette With Hagensen, der bor i Varde, stoppede for nylig som landsformand for Børn og Forældre. Nu bliver hun ny formand for Børnerådet.

Varde/Billund: Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har udnævnt den 51-årige Mette With Hagensen fra Varde til ny formand for Børnerådet fra 1. januar 2019. Hun afløser den tidligere chefpolitiinspektør i Københavns Politi Per Larsen. Samtidig er der valgt seks andre medlemmer af rådet. Børnerådet har siden 2017 haft sit sekretariat i Billund. - Det er et stærkt råd, og med Mette With Hagensen i spidsen glæder jeg mig til det kommende samarbejde, siger Mai Mercado i en pressemeddelelse. Mette With Hagensen har været landsformand for Børn og Forældre, der er forening, der repræsenterer forældre til børn i folkeskolen. Den post blev hun valgt til i 2012, men i år stoppede hun, fordi hendes børn er ved at være for store. I et par år, inden hun blev formand, var hun næstformand.

Børnerådet Børnerådet er et statsligt råd, der skal tale børnenes sag og rådgive myndigheder om lovgivning, der har betydning for børn.Selve rådet består af en formand og seks medlemmer, der på forskellig vis har indsigt i børns liv.



Alle medlemmer af udpeget af børne- og socialminister Mai Mercado. De øvrige medlemmer er:



Mette Skovgaard Væver, lektor i klinisk børnepsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.



Frans Hjort Hammer, chefkonsulent, KMD og bestyrelsesmedlem i DIF, Aarhus.



Pernille Mathiesen, ledende overlæge, Børne- og Ungeafdelingen, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.



Hanne Hartoft, adjunkt ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.



Tina Maria Larsen, forstander for den sikrede døgninstitution, Kompasset, Brønderslev.



Preben Siggaard, chef for Børn og Læring, Herning Kommune.

Tæt på drømmejobbet Mette With Hagensen fortæller, at hun ser formandsposten i Børnerådet som "tæt på drømmejobbet". - Det er vigtigt, at Børnerådet er der, og at børnene får en stemme derigennem. De kan ikke altid selv råbe op, og så har de brug for en voksen til at gøre det. Det er det, jeg ser som min rolle, siger hun. - Det er også en fantastisk anerkendelse af det arbejde, jeg har gjort de seneste seks år som formand for Skole og Forældre. Mette With Hagensen peger på, at hun som formand i Skole og Forældre ikke kun har fået indblik i børneområdet, men også en indsigt i det politiske spil, hvilket hun kan bruge som formand for Børnerådet.

En mindre post I Børn og Forældre var formandsposten normeret til halvtid, mens formandsposten i Børnerådet er en mindre post, der er normeret til ti timer om ugen. En af forskellene er, at der er et større sekretariat i Børnerådet, så der er færre opgaver til formanden. Efter hun stoppede som formand for Børn og Forældre, vendte hun tilbage til at være fuldtidsansat som lektor på Rybners i Esbjerg. Hun har ikke vurderet endnu, om hun har brug for at komme ned i tid igen. Det er dog en fordel for hende, at sekretariatet er flyttet til Billund, så hun har ikke så langt til de interne møder.