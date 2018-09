Metal-boss med et stort hjerte er død

- Nøgleordet for Hans er kærlighed. Hans hjem var altid åbent, han var hjælpsom i alle henseender, med de midler han havde til rådighed, og han var en støtte, ikke kun for mig, som far, men også som ven. Han var en stolt og faglig dygtig mand, håndværker til fingerspidserne, og han var detaljernes mand, siger sønnen Tommy Amstrup Laursen.

70 år. Fik konstateret kræft en uge efter sin runde fødselsdag i juli. Døde mandag. Bliver begravet fredag klokken 12.00 fra Sct. Jacobi Kirke i Varde. Skulle ellers lige til at rejse til Frankrig med sin kæreste, Bente Simonsen, som han første gang var kærester med i en årrække, fra han var 28 år. De to fandt sammen igen, da han sluttede som formand for Dansk Metal i Varde for fire år siden. Efterlader sig sønnen Tommy Amstrup Laursen, 49 år, bosiddende i Abu Dhabi, og datteren Louise Kirkegaard Jensen. Louise er ikke biologisk datter, men Hans Laursen dannede i mange år par med hendes mor, og de to betragtede og omtalte hinanden som henholdsvis "far" og "datter". Hans Laursen var formand for Dansk Metal Varde-afdelingen fra 2005 til 2013, hvor afdelingen blev lagt sammen med Metal Vest. Han forblev ansat ved Metal frem til september 2014. Inden han blev forbundets afdelingsformand, var han i 22 år reparatør på FiberVisions i Varde. Meget karakteristisk for hans lune væsen omtalte Hans Laursen sig selv som "livsnyder".

- Det var som om, han lige skulle have sikkerhed for, at vi havde det godt, siger han.

Tommy Amstrup Laursen var på vej hjem fra Abu Dhabi, hvor han i ti år har været direktør for Rambølls energidivision, da han havde sin far i telefonen, mens Hans Laursen udåndede.

Far og støtte

- Hans valgte at være far for mig. Han blev kærester med min mor, da jeg var 13. Da de gik fra hinanden igen, var jeg så bange for at miste ham, men han gjorde det meget klart, at det skulle jeg ikke være, for han var min far, siger hun.

- Hans var kærlighed, støtte og omsorg. Lige meget hvilke problemer jeg mødte på min vej, så fik han mig altid til at tro på, at det ikke var et problem. Det var en udfordring, og det kunne løses, siger hun.

Hans Laursens prøvede med vold og magt også at løse sin egen sidste udfordring. Han kæmpede mod kræften og ville ikke give op, før til allersidst.