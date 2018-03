Merete, Torben og Steen blev kåret som årets navne

Ølgod/Outrup: Lørdag blev tre gymnastik-entusiaster hædret for deres store indsats, ved DGIs gymnastikopvisning for hele området i Helle Hallen.

Merete Lauesen og Torben Thorhauge var indstillet af Juniortræningsholdet i Ølgod og blev hædret som et makkerpar, der gør en kæmpe indsats.

Som der blandt andet blev læst op fra indstillingen: "De har styr på alt. De er dybt engageret i deres frivillige arbejde. De er altid et skridt foran med hensyn til planlægning. De gør det muligt for os at være trænere under de bedste forhold. De er altid klar til snak, om du er ung eller gammel. De er altid klar med en god krammer. De spreder glæde på deres vej. Derfor er vi sikker på, at vi taler på vegne af tidligere trænere, forældre, gymnaster og ansatte i DGI Sydvest, og ikke mindst os nuværende trænere, når vi siger, at Merete Lauesen og Torben Thorhauge skal vinde prisen for årets navn. De gør et kæmpe stykke arbejde for os alle, og vi kan ikke takke dem nok for det. De er med til at gøre det muligt for os at være lykkelige træner."

Udover juniortræningsholdet har parret i år også været holdledere på DGI Sydvest Ynglingehold, og Torben Thorhauge er også holdleder på Rep. holdet.

Merete er med i styregruppen som planlægger DGI's juniorstævne på landsplan. Herudover hjælper hun i LKG, en kompetencegruppe som blandt andet hjælper med at rekruttere instruktører til DGI Sydvests landsdelshold.