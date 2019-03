Varde: I april sidste år blev det offentliggjort, at Netto på Ribevej i Varde skulle udvide ind i de lokaler, der tidligere har huset Jem & Fix.

Nu er arbejdet begyndt. Der er kommet træplader op, og håndværkerne er rykket ind.

At Netto lod lokalerne stå tomme et stykke tid skyldes, at kæden har en plan, hvor de ombygger og udvider med 70 butikker, så alt det praktiske skulle være helt på plads, inden de ville begynde.

- Vi var nødt til at købe den butik ved siden af for at få noget mere plads, for vi mener, vi har den rigtige placering, siger Carsten Sønderby, der er distrikschef i Netto-kæden, der hører under Salling Group.

En af de praktiske ting var, at butikken skulle være en del af kædens nye koncept.

- Vi får det helt nye koncept, hvor vi udvider markant på frugt, grønt og ferske varer for at skabe et mere moderne handelssted, siger Carsten Sønderby.

Efter udvidelsen til 1200 kvadratmeter kommer der blandt andet også flere færdigretter i butikken i Varde.

- Der kommer også flere plantebaserede varer, fortæller Carsten Sønderby.

Butikken forventes at åbne inden sommerferien.