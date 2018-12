Mens Oksbøl klager over lukning af kommunalt toilet bygger de bare selv to i Tistrup

Borgerne i Tistrup har valgt at tage skeen i egen hånd og det giver udvikling. Anlægget er funklende flot, læringshus med to offentlige toiletter er på vej - og så kommer der legeborg ala Nørholm Gods.

Mette og Jørgen Bertelsen er begge fra Tistrup, og kærester siden skolen. Hans Ole Hansen er fra nabobyen Horne, og alle har den holdning, at man har pligt til at engagere sig i sin by.

Borgerforeningen i Tistrup har de seneste år investeret voldsomt i nyanlæggelse af byens anlæg.Der forestår flere investeringer, i læringshus til 725.000 kroner nu, indeholdende to offentlige toiletter - og derefter skal der bygges en stor legeborg i anlægget. Dernæst er borgerforeningen nu ved at lægge budget for daglig drift. For selvom arbejdskraften er frivillig og dermed gratis koster vedligehold, og det koster også at gøre toiletter rent og forsyne dem med toiletpapir. I alt er det borgerforeningens umiddelbare skøn, at det årlige driftbudget kommer til at ligge mellem 60.000 og 70.000 kroner.

Christian Anneberg, tv., er formand for Tistrup Borgerforening. Han forstår godt, at nogle i Oksbøl er frustreret over, at det ene af byens toiletter lukker. I Tistrup har de valgt at tage skeen helt i egen hånd og nu bygger byen to offentlige toiletter i anlægget, som den også selv vil holde rene. Foto: André Thorup

- Jeg ved godt, at andre byer siger, at Tistrup får alle pengene. Det hører vi. Vi får tilskud fra kommunen, men det er også fordi vi altid har vores egen finansiering på plads, og vi får tingene gjort.

- Det er den standard, vi gerne vil have. Nu bliver anlægget brugt, og så skal der være toiletter. Det kommer til at koste 725.000 kroner, siger Christian Anneberg. Han fortsætter:

Han er formand for borgerforeningen, der ejer anlægget, stadion og byskoven. Anlægget har de selv totalrenoveret, udstyret med lys og senest fine frokosthuse, og forhåbentlig allerede i januar går arbejdet i gang med et læringshus, der skal kunne lånes af alle, og som også skal huse to toiletter, her af det ene handicapegnet, og i øvrigt altid åbne for offentligheden.

- Det har vi et hold til. Når jeg ved, der kommer 20 mand og arbejder i anlægget, så ringer jeg bare til Gurli, og så sørger hun for rundstykker og frokost, siger Christian Anneberg.

Hellere bruge kræfterne på udvikling

Han har fulgt debatten i Oksbøl, hvor borgere er vrede over, at et af byens offentlige toiletter skal lukke, for at spare 40.000 kroner årligt på det kommunale budget. Han forstår godt frustrationen, men i stedet for at bruge kræfter på irritation, har Tistrup valgt at gå en anden vej.

- Vi har ansat Kirstine Gottlieb til at skrive ansøgninger for os. Vi bruger mange penge på konsulenter, men det hjælper. Vi bruger også vores politikere, og Preben Friis-Hauge er meget aktiv i kulisserne herude, og senest havde vi borgmesteren med til et møde i tre timer. Vi har valgt, at vi vil styre udviklingen, siger Christian Anneberg.

Mødet borgmesteren deltog i er om planerne om en ny stor kunstbygning i Tistrup. Det arbejde er så småt begyndt på sidelinjen, selvom byen har et andet projekt før den: En stor udendørs legeborg, der skal bygges i træ, som en tro kopi af Nørholm Gods.