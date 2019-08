Mens Oksbøl Børnehave renoveres er børnene flyttet i telt

Oksbøl: Børnehaven i Oksbøl er for tiden fyldt - ikke af børn - men af håndværkere, der er i gang med at gennemrenovere børnehaven, der er fra 1972. I de kommende ca. otte uger står arbejdet på, og børnene er flyttet i et 72 kvadratmeter stort telt, hvor man hygger sig i sofaer med bl.a. højtlæsning.

- Vi køre cirkus tema, der bliver lavet cirkus rekvisitter og fantastiske cirkusforestillinger. Vi spiser madpakker, tegner og maler, danser og hopper og alt muligt andet i teltet, fortæller dagtilbudleder Susanne Hjort Bertelsen i en pressemeddelelse.

Varde Kommune har sørget for, at børnehaven har kunnet råde over en bus i uge 34, der er blevet brugt til at bringe børnene ud i naturen.

- At have bussen giver en mulighed for at skabe ro og nærvær, da alle børn er fordelt på bustur eller er hjemme i børnehaven hvor der sker noget forskelligt hver dag. Fredag er der altid teater i teltet, medarbejderne spiller teater for børnene, fortæller Susanne Hjort Bertelsen.