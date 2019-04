Mens DGI melder om fremgang på landsplan mister foreningerne i Varde medlemmer

Varde: De seneste tal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund melder om et stigende antal aktive i landets foreninger, så går den modsatte vej i Varde. Her har foreningerne det senest år mistet 139 medlemmer. Fra 2017 til 2018 er de lokale idrætsforeninger samlet gået 139 medlemmer tilbage, så der nu er 26.988 medlemmer fordelt på kommunens 139 foreninger.

- Heldigvis er der kun ganske få kommuner, hvor der er en tilbagegang. Det er vigtigt for os i idrætsorganisationerne, at foreningsidrætten kan fortsætte med at stå stærkt i Danmark. Derfor arbejder vi for at skabe flere og bredere motionstilbud i samarbejde med idrætsforeningerne. Tilbud, som passer til de idrætsbehov, den danske befolkning har, siger formand i DGI Charlotte Bach Thomassen, i en pressemeddelelse.

DGI og DIF arbejder via Bevæg dig for livet-initiativet for at gøre Danmarks til en af verdens mest idrætsaktive nationer, og det skal bl.a. ske via forpligtende aftaler med 20 såkaldte visionskommuner. Kommuner, der har skrevet under på, at de vil gøre en særlig indsats for bevægelsen, så flere bliver aktive.