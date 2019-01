Mekaniker fra Vrøgum kickstarter livet som selvstændig i Lønborg

Vrøgum: 32 år gammel og omtrent 15 år ansat hos det samme autoværksted som først fejedreng, så mekanikerlærling og til sidst ansat svend ad to omgange. Med det i baghovedet gik Per Mathiesen med idéen om prøve noget andet end at være ansat. Tankerne om at blive herre i eget værksted har han så gjort alvor af nu, hvor han ved årsskiftet har købt autoværkstedet i Lønborg.

- Jeg glæder mig mest til at tage kampen op selv. Det bliver mere udfordrende, siger Per Mathiesen.

Mekanikeren har indtil nu arbejdet i hjembyen, Vrøgum nær Oksbøl. Han ser frem til at drive værksted i en fremmed by.

- Jeg tror, det er sundt at prøve. For at komme videre og ikke at sidde fast. Jeg ser det ikke som nogen ulempe. Det bliver spændende at møde et nyt lokalsamfund, sammenlignet med der hvor jeg er vant til at være, siger Per Mathiesen.

Han har gået med ønsket om at blive selvstændig i et par år, og mekanikeren har derfor sonderet terrænet for værksteder nær Vrøgum. Valget faldt i sidste ende på Lønborg. Det valg har folk da undret sig lidt over, medgiver han med et smil. Men for ham matchede lokalerne i Lønborg. Her var der et værksted, som kunne bruges fra første dag.