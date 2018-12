Meget uro og hærværk i nattelivet: Mand anmelder kvinde for vold

Varde: Det var noget af en bagjul, som blev markeret natten til torsdag i Varde. Der var en del voldsepisoder og hærværk.

I et af tilfælde henvendte en 48-årig mand sig til politiet. Han blødte fra hovedet og anmeldte en navngiven 43-årig kvinde for at stå bag. Det skete torsdag morgen omkring klokken 03.00.

Manden blev sendt på sygehuset, og politiet tager nu kontakt til kvinden, som er anmeldt i sagen.

Et par timer tidligere traf politiet en 17-årig dreng fra Esbjerg, der også blødte fra hovedet. Drengen fortalte, at han havde fået et slag ved øjet og stødte baghovedet ind i noget hårdt. Politiet har indkaldt ofret til afhøring, men han blev i første omgang sendt til behandling.

En mand på 18 år blev sigtet for at lave hærværk på biler på Torvet. Han ville ikke følge politiets ordre om at give sit navn. Han blev anholdt klokken 04.26.

På diskoteket Havana opdagede en dørmand en 18-årig mand med en peberspray. Den 18-årige havde også en smule hash på sig, og han sigtes for de to forhold.