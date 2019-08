Varde: Der har i perioden op til torsdag klokken cirka 8 været indbrud på Borgmester N. Jensens Vej i Varde. Ifølge politiets døgnrapport er der tale om et indbrud i en lejlighed, og det skulle være en hængelås, der er opbrudt.

Fra stedet er stjålet: En plæneklipper, en kantklipper, en kommode, et tv-bord, diverse værktøj, lamper, et maleri og et lydanlæg.