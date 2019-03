Medarbejderne trues på kommunen: Nu skal vagten være der fast

Det er et stigende antal henvendelser fra psykisk syge borgere, der betyder, at der nu er basis for endnu en jobbeskrivelse i Varde Kommune. En vagt er foreløbig placeret året ud.

Varde: Han er 191 cm høj og 34 år. Der er pondus bag. Men han er ikke gratis, når han skal løse et problem med stadig flere aggressive mennesker, der går amok, når de møder det offentlige.

Det drejer sig om Jasmin Salkic, der er vagt i BorgerService på Frisvadvej i Varde. Han er til stede på grund af alvorlige trusler mod de ansatte. De har bevirket, at der siden forsommeren 2018 har været fast vagt.

Kommunaldirektør i Varde Kommune, Mogens Pedersen, oplyser at der i år kommer et oplæg til politikerne om at sætte penge af til en permanent vagt i BorgerService i det forhenværende Varde Sygehus. Her er afdelingerne Jobcenter, Børn og Familie samt Social og Handicap også placeret. Vagten skærmer af for medarbejderne i disse afdelinger.

- Det skyldes, at medarbejdere har modtaget alvorlige trusler, siger kommunaldirektør Mogens Pedersen.

Han oplyser, at der i første omgang er truffet en beslutning om, at der skal være posteret en vagt i år. Men vagten skal være permanent. Det kræver dog en politisk beslutning. Derfor vil der blive afsat et beløb til vagten i det kommende budget - 450.000 kroner om året - og Mogens Pedersen vurderer, at politikerne siger ja til den udgift. Indtil videre er pengene fundet på BorgerServices budget.

Det er ikke alene for at skærme medarbejderne med borgerkontakt, at der posteres en permanent vagt. Det er også for at skærme borgere i forhallen mod aggressiv adfærd fra medborgere.