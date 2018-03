Medarbejdere informeret om masseafskedigelser: Titan i Varde og i Esbjerg skærer ned

Varde: Det blev en trist onsdag formiddag for de cirka 160 medarbejdere på Titan Wind Energy i Varde og i Esbjerg. Fabrikken har på et møde informeret om, at der skal skæres betragteligt i antallet af medarbejdere. Der er lagt op til masseafskedigelser, men ikke en decideret lukning af Titan, som har langt de fleste ansatte på Engdraget i Varde, men også en afdeling i Esbjerg.

General manager Brian Siig oplyser, at der nu i de kommende to dage er forhandlinger om afskedigelserne mellem ledelsen og de ansattes organisationer. Han vil ikke ind på, hvor mange medarbejdere, virksomheden har planer om at skære, men henviser til direktør Michael Buus Nielsen, som det endnu ikke er lykkedes for JydskeVestkysten at få en kommentar fra.

- Men det skyldes ændringer i markedet, at vi må skære, siger Brian Siig.

I Varde fremstilles der tårne til vindmøller. Oprindeligt ejede Vestas fabrikken i Varde. Vestas bebudede, at denne skulle lukkes. Men det kom aldrig så vidt, for i sommeren 2012 oplyste kinesiske Titan, at koncernen overtog tårnproduktionen i Varde med de dengang 120 medarbejdere.