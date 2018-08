Med urter fra Tambours Have vil Warwik Bryghus brygge en ny øl

Varde: Når man nu har en hel medicinhave fuld af spændende urter, der ikke bare har helbredende virkning, men også flere forskellige markante smage, så er det vel næsten oplagt at slå kludene sammen med et bryggeri for sammen at lave en helt speciel øl. Sammen med bryggeriet, Warwik Bryghus, vil Tambours Have forsøge at skabe en helt unik Tambours Have-øl, og for at markere den første dag af rejsen mod den nye øl vil brygningen begynde på Karlsgårde Dag den 9. september.

Der er mange planter at vælge mellem i Medicinhaven. Bedene er inddelt efter, hvilke sygdomme eller skavanker de er virksomme overfor. Så måske ender det med en øl, der er særlig virksom mod kredsløbsproblemer. Det får man ved at blande for eksempel morgenfrue, lavendel og læge-baldrian i. Det kan også være en øl, der påvirker bevægeapparatet. Så skal man kigge på planter som for eksempel amerikansk arnica, prikbladet perikon og opret kobjælde.

Tambours Haves nye øl kommer til salg næste forår.