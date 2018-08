Det var tæt på, at jo hårdere ord, der blev brugt i spørgsmål til Energinet og til energiministeren, jo større var klapsalverne.

Varde: Mandag aften var der borgermøde om højspændingsmaster i Varde, og der var ingen tvivl om, at tilhørernes tillid til de to talere, energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og Henrik Riis, administrerende direktør for Energinet Eltransmission, var nærmest ikke-eksisterende. Der var nemlig store klapsalver, når tilhørere brugte vendinger som "manipulation", "fulde af løgn", "I vil slagte det her område" og "demokratiglasur", inden de stillede deres spørgsmål. Spørgsmålene gik i mange retninger, men fælles for dem var, at de var meget kritiske over for højspændingsmasterne og for det, som de to fortalte fra scenen.

Hvorfor blivver I ved med at manipulere med os, og hvorfor kommer der så mange ukorrekte oplysninger hele tiden? En af de udtalelser på borgermødet, der blev mødt med klapsalver

Foto: John Randeris Der var ikke fyldt i fritidscentret i Varde, men mange mennesker var dukket op. Foto: John Randeris

Visuel rodebutik af dimensioner En af dem, der tog ordet, var Susanne Larsen fra Årre. Hun bor i et område, hvor der er sat ti meget store vindmøller op. Hun påpegede, at en afgørelse i Naturklagenævnet førte til, at ti mindre vindmøller måttes tages ned, før de ti store møller kunne sættes op. - Hvordan kan det så se pænt ud, at vi får måske 15 master samme sted?, sagde hun. Området omkring Årre er særligt, fordi det ligger mellem Karlsgårde og Endrup, og det er den eneste del af strækningen, hvor der i dag ikke er højspændingsmaster. De andre steder er der tale om, at 150 kilovolt master bliver nedtaget, hvorefter nye 400 kilovolt master bliver sat op nogenlunde samme sted.

Foto: John Randeris Mødet begyndte med kaffe og kage. Foto: John Randeris

Forstår frustrationen Både Susanne Larsen og andre kritikere fik ingen garantier for at slippe for master, men de fik dog forståelse. - Jeg forstår da godt den frustration, der er i lokalet her til aften, sagde energiministeren, der fortalte, at han havde familie i Ansager og ofte kommer i området tæt på de kommende master. Henrik Riis benyttede lejligheden til at beklage dårlig kommunikation fra Energinet. Han forklarede, at han udmærket forstod, at nogle kunne forstå Energinets første udmeldinger som, at det var muligt at grave kablerne i jorden på hele strækningen, og derfor forstod han godt frustrationen, når han nu forklarede om de tekniske vanskeligheder.