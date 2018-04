Mastemodstanderne har mistet tilliden til Folketinget

Beth Helle Lauridsen, formand for Foreningen Elkabler i jorden, vil have Folketinget til at tage ansvar i stedet for at gemme sig i uvidenhed.

Varde: At det nu viser sig, at det både er teknisk muligt og ikke er nært så dyrt at kabellægge højspændingsledningen fra Endrup til Idomlund, det kommer ikke som den store overraskelse for Beth Helle Lauridsen. Hun er formand for Foreningen for Elkabler i jorden.

- Folketinget må da også forstå, at Energinet er en forretning, der skal tjene penge. Energinet er ikke en neutral spiller, siger Beth Helle Lauridsen.

Det er et flertal bestående af alle partier på nær Enhedslisten og Alternativet, som står bag den såkaldt PSO-aftale for 2016. En aftale som lagde fundamentet til Energinets nuværende planer for at udbygge elnettet, som blandt andet også omfatter Vestkystforbindelsen og Viking Link. Projekter som udelukkende rammer Vestjylland og Sønderjylland.