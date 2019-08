Masser af natsværmere netop nu

Aage Kristian Olsen Alstrup studerer natsværmere i sin have - og har haft besøg af over 150 forskellige arter.

ØLGOD: For tiden flagrer natsværmere rundt om byens tændte gade- og havelamper. Faktisk er der de seneste fjorten dage registreret mere end 50 forskellige arter alene i Ølgod. Natsværmere er nataktive sommerfugle, der i modsætning til dagsommerfuglene er temmelig grå, men stadig spændende at studere.

I form og udseende varierer natsværmerne nemlig meget, for de er ikke en monofylogenetisk gruppe, men nedstammer fra flere forskellige grupper af insekter.

De færreste er klar over, at vi blot i Danmark har tusindvis af forskellige arter af natsværmere. Til sammenligning findes her kun omkring hundrede forskellige arter af dagsommerfugle. Lige nu kan de mange natsværmere opleves i timerne efter mørkets frembrud.