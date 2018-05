Masser af billeder fra 30. sejltur ned ad åen: Kammeraternes gamle venskab holder vand

En række kammerater arrangerede en kanotur, da de var unge. De padler stadig sammen hver Kristi himmelfartsdag og holder dermed kontakten.

Varde: Der er både alvor og drengerøvshørm, når en række modne herrer hvert år Kristi himmelfartsdag tager på kanotur ned ad Varde Å. For helt grundlæggende er det en mindetur til ære for en kammerat, Claus Brix, som døde for cirka 30 år siden. Det er da også 30. gang, at kammeraterne tager turen Kristi himmelfartsdag. Bjarne Søgaard, Varde, har været med hver eneste gang. Han fortæller om den første tur for 29 år siden: - Vi havde arrangeret turen, da Claus Brix døde. Så tænkte vi, at det var i hans ånd, at vi alligevel tog af sted, siger Bjarne Søgaard, som til daglig er indkøbschef. Derfor har kanoarrangementet et navn: Memorial Tour. Fire af de fremmødte på turen i år var med på den aller første tur.

Men det kræver da også en indsats, at vi har mødtes gennem så mange år. Peter Dalsgaard, Ry

Organiseret sammenhold Det er blandt andre Peter Dalsgaard fra Ry, også kendt som tidligere tiders Tigermand på Open Air, Varde: - Vi er gamle venner, der hvert år mødes på denne måde, siger Peter Dalsgaard. Han driver et eventfirma, men har stadig en del kontakt med Varde, hvor han voksede op. - Kanoturen er en af måderne at holde sammen på, siger Peter Dalsgaard om at vende tilbage. Mange af vennerne har rødder i en volleyballklub, og der er også et sammenfald i den gruppe, der står, og stod, bag Open Air. Således har Bjarne Søgaard været formand for Open Air. - Men det kræver da også en indsats, at vi har mødtes gennem så mange år, siger Peter Dalsgaard. Mange af vennerne har sans for at organisere, og det er formentlig grunden til, at vennerne fortsat padler ned ad åen. I år var der 14 i syv kanoer.