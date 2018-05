Masser af billeder: Rollespillerne fik varme dage og kolde nætter

Efter den tid har Patrick sammen med mange andre danskere taget til Tyskland for at spille rollespil under organisationen Mythodea. Her er der af og til 10.000 rollespillere, der mødes. Også Michael Tot Korsgaard, som har sine rødder i Ølgod Rollespilforening, har gennem otte år spillet rollespil i Tyskland.

Assenbæk er en god ramme

I weekenden var det første gang, at der blev afholdt et Mythodea-rollespil uden for Tyskland, og Patrick Spangsberg var ikke i tvivl om, at han skulle med.

- Jeg er rigtig glad for, at der er en dansk afdeling, og jeg har sagt, at jeg stiller mig til rådighed, hvis foreningen skal have hjælp, siger Patrick Spangsberg, som synes, at han har fået meget ud af at spille rollespil.

- Det har hjulpet mig i stressede situationer. Det er noget med at kunne have flere bolde i luften, siger Patrick Spangsberg.

Assenbæk Mølle skal igen til efteråret være rammen om et rollespil afholdt af Mythodea Danmark. Spejdercentret får ros af deltagerne.

Natacha Johansen er 26 år og arbejder til daglig på fabrik. I weekenden var hun den irske Lizzy, en slagkraftig kvinde med hang til slagsmål.

- Det er et godt sted, siger hun om spejdercentret.

Hun har da heller ikke frosset om natten. Det er da en del andre, der har, og nogle af de 70 rollespillere tog hjem før tiden, for selv om der er varme dage her i maj, så kommer temperaturen langt ned i teltene.

- Det er nu sjovt nok ikke så meget pigerne, der er taget hjem, siger formand Michael Tot Korsgaard.

En anden kvinde er Helga Sode fra Aalborg.

- Jeg er taget til Assenbæk, fordi, jeg er interesseret i Mythodea, siger Helga Sode, som ikke har frosset.

- Jeg har sovet i en campingvogn, fortæller hun.