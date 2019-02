Mariehavens lange vej til lovlighed

Sagen tog begyndelse i juni 2011, da JydskeVestkysten kunne afsløre, at Mariehaven havde opført et 37 meter langt broanlæg i Ansager Å uden tilladelse. Det var både en overtrædelse af vandløbsloven, lokalplan og naturbeskyttelsesloven. Efterfølgende konstaterede Varde Kommune yderligere 11 ulovlige forhold i Mariehaven. Broanlægget blev taget ned i 2013. Alle forhold på nær to er lovliggjort. For at lovliggøre den nuværende scene, så var der kun en mulighed: Det var at lave en ny lokalplan ved at tage et større område med. Arkivfoto: Henrik Reintoft