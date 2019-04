Marie Krarup og Pernille Vermund mødes i en debat i Nordenskov

Samtidig er debatten her interessant, fordi Marie Krarup måske har været en af de mest markante stemmer i Dansk Folkeparti, når det har handlet om at "give igen", når Pernille Vermund har kritiseret Dansk Folkeparti.

Chefredaktør styrer debatten

I en pressemeddelelse siger Marie Krarup:

- For mig at se, hænger Nye Borgerliges politik ikke sammen, hverken på det økonomiske eller det udlændingepolitiske område. Og slet ikke når det drejer sig om dansk kultur.

I samme pressemeddelelse siger Pernille Vermund:

- Debatten med Marie Krarup vil give endnu flere mulighed for at lære Nye Borgerliges politik at kende. Og jeg håber, at de fremmødte vil gå hjem med et klart billede af, hvad Nye Borgerlige og DF kan enes om, og hvor vi er forskellige.

Ordstyrer til debatten er Mads Sandemann, der er chefredaktør for JydskeVestkysten. Mødet er offentligt og gratis.