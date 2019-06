Marie Krarup er valgt

Varde: Sydjyllands Storkreds er nu optalt. Det er nu sikkert, at Marie Krarup (DF) er valgt til Folketinget. Hun får 1618 stemmer, og det er næstflest efter partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF). Karina Adsbøl (DF) er også valgt med 1526 personlige stemmer.

Borgmester Erik Buhl (V) er meget glad for, at kredsen stadig har en lokal repræsentant.

- Det glæder mig i den grad, at vi stadig har en lokal repræsentant. Det vil vi bruge fremadrettet også, siger han.

Han mener, det har en betydning at have et folketingsmedlem, der er valgt i kredsen. Det giver nemlig en direkte adgang til Christiansborg. Det gælder også for Marie Krarup, selvom hun ikke bor lokalt.

- Vi har haft rigtig god gavn af Marie Krarup ved at have direkte adgang til hende i forhold til helt konkrete emner som forsvarsforlig og hovedvej 11, siger han.

Opdateres