Marie Krarup (DF): - Det er en katastrofe at de røde og de radikale vil regere

Varde: Dansk Folkeparti led ikke bare i hele Danmark, men også i Varde Kommune et forsmædeligt og forventeligt nederlag.

Et nederlag som Marie Krarup, der stiller op i Varde Kredsen, ikke selv ønsker at dvæle for meget i. Det overlader hun til medierne.

- Nu får vi en periode, hvor de røde og de radikale vil regere. Det er en national katastrofe, siger Marie Krarup.

Hun frygter, at den nye sammensætning af Folketinget i hendes øjne vil føre til en mere lemfældig udlændingepolitik.

Hun ser tilbage på en drøj og lang valgkamp. Derfor er hun glad for, at den er overstået.

- Det er en befrielsens aften, men også en katastrofal aften for Danmark. Danmark er ikke dansk om 100 år, siger Marie Krarup.

Kunne I som parti have gjort noget anderledes?

- Dansk Folkeparti har den politik, vi har. Det er ikke anderledes om fem år. Hvis vælgerne ikke vil have det, er det sådan. Og jeg mener det samme, siger Marie Krarup.