Varde: Lørdag 24. marts er der maratongolf i Varde Golfklub.

- Vi har længe snakket om at lave et sådant arrangement. Dels får vi testet de dygtige spilleres udholdenhed og koncentrationsevne over de mange timer, og dels spiller vi forhåbentlig et kærkomment beløb ind til spillertruppen, som kan bidrage til yderligere spillerudvikling, siger Jan Christensen, der er holdleder for klubbens 3. division herrer, i en pressemeddelelse.

Hver spiller skal finde mindst to sponsorer, der skal binde sig for et beløb pr. spillet hul. Man spiller ud kort inden solopgang, og så skal der ellers spilles til kort tid efter solnedgang, kun afbrudt af korte spisepauser. Alt i alt en dag med godt 13 timers golf.

Man er velkommen til at følge spillerne i løbet af dagen. /exp