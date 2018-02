Mange trodsede frosten: Ørne, oddere og fuglekikkerter trak publikum ud i kulden

Var det en ørn? Nej, det er musvåge, som parret her betragter. Foto: André Thorup

Det kan godt være, at det var koldt til Ørnens Dag ved Filsø. Men der var god sigtbarhed, og det er vigtigt for et ornitologisk arrangement.

Filsø: Der findes ikke forkert vejr, kun forkert påklædning. Nej, ikke når man er ornitolog. Her er kravet en god sigtbarhed, og netop det krav kunne det kolde februarvejr indfri søndag. - Sidste år var det diset, da vi afholdte Ørnens Dag, siger Karin Gustausen, som er koordinator for den lokale udgave af arrangementet, som søndag foregik ved Filsø. Det klare vejr betød, at fuglekikkerterne kom til deres ret, men varmt tøj var påkrævet. Og der var der også meget publikum, som bevægede sig ud til Filsø. Og var man heldig, fik man oven i købet ørne at se. - Vi har set fire, siger Per Olsen fra Janderup, som var sammen med Jan og Tove Axelsen fra Oksbøl til Ørnens Dag ved Filsø. I dagens anledning måtte man køre i bil på Dæmningsvejen. Det er en strækning, som ellers er forbeholdt fodgængere og cyklister. Trods vintervejret blev der godt fyldt op ved Langoddetårnet. Det var ikke alle, der så ørne, men mange fik til gengæld en odder at se.

400 ørne Det vurderes, at der i dag er flere end 400 ørne i Danmark.For et år siden blev det registreret, at 14 af disse er kongeørne.

Hun har fulgt ørnene Karin Gustfausen har på nært hold fulgt havørnene ved Filsø og har formået at fotografere disse. - Vi har haft et ynglende par i nogle år. Havørnehannen er der stadig, men hunnen er ny. Ellers så holder et havørnepar normalt sammen hele livet, siger Karin Guastausen, som vurderer, at den gamle hun er død. Foruden parret kan der være andre havørne på besøg ved Filsø.

Ikke unger alle år Det lykkedes i 2016 for det ynglende par at få hele to unger gjort flyvefærdige. - i 2017 kom der ingen unger på vingerne, siger Karin Gustausen, som oplyser, at det her omkring 1. marts, at hunnen lægger æg. De bliver så udklækket en gang i april. Men der er farligt stykke tid fra at æggene udklækkes til ungerne rent faktisk kommer på vingerne. i 2013 og i 2014 fik havørneparret ved Filsø en unge på vingerne. I 2015 blev to unger udklækket, men begge døde, inden de kunne flyve fra reden.