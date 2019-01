Mange landevejscafeteriaer lukker, men ikke her: Roadhouse West solgt efter ti år

Den nye ejer har visioner for landevejscafeteria ved Varde. Sælgeren havde visse betingelser og god tid, før et salg blev realiseret.

Han har haft med i overvejelserne, at mange landevejscafeteriaer er forsvundet. Det kan både være en fordel og en ulempe, men han tror på en fremtid ved den vestjyske motortrafikvej.

Bilforhandler Claus Lützhøft fra Grindsted har købt Roadhouse West af Karin Lund fra Oksbøl. Han har nogle visioner for, hvordan man kan lokke folk til spisestedet på rastepladsen lidt øst for Varde.

Varde: Der bliver stadig mulighed for at få sulten stillet på landevejen ved Varde. Det er ingen selvfølge, for der bliver færre landevejscafeteriaer. Men Roadhouse West, som ligger ved de vestjyske hovedfærdselsårer, hovedvej 11 og 12, lever videre efter et salg.

Liggetid på ti år

Han vil ikke løfte sløret for planerne. Det vil han gerne have, at den kommende bestyrer skal uddybe, når hun er begyndt på jobbet den 1. februar.

- Der bliver fortsat fastfood som i dag. Men der kommer også andre ting på menuen, siger Claus Lützhøft, som først og fremmest er kendt for at være bilforhandler.

Alligevel ligger tanken om at gå ind cafeteriabranchen ham ikke fjern.

- Jeg har en del andre aktiviteter så som ejendomme, forklarer Claus Lützhøft.

Karin Lund har drevet Roadhouse West i mere end end 17 år. Det har været til salg i cirka ti år.

Hun lægger ikke skjul på, at en vigtig grund til den lange liggetid er, at hun havde sine betingelser, der skulle være opfyldt. Karin Lund ville med andre ord ikke sælge for enhver pris.