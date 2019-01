- Det er vigtigt at dyrke idræt, at være med i et fællesskab og have det sjovt, sagde næstformanden, der før arrangementet mente, at kom der 50 til håndboldens dag, hvor der ikke er tilmelding, så ville det være vildt mange.

Klubben blev etableret i 1977 og har i dag 130 spillere, 30 seniorer resten er ungdomsspillere. Med håndboldens dag håber han naturligvis på, at endnu flere både børn og voksne får interesse for sporten og melder sig ind i klubben.

Hvis man kan sætte lighedstegn mellem energi og interesse tyder noget tyde på, at Blåbjerg HK får et nyt medlem.

Næstformanden i Blåbjerg HK, Peter Hansen, var glad for det store fremmøde, der betød at spillerne blev fordelt i to haller alt efter alder. Foto: Chresten Bergh

Mormor tror på VM sølv

Mormor Kirsten Østerberg Lauridsen har inviteret sit barnebarn Hjalte (5) til en hyggelig håndbolddag.

- Jeg har selv spillet håndbold i mange år. Ikke længere, men jeg ser alt sport i fjernsynet. Jeg skal helt sikkert også se VM og tror, at herrerne mindst får sølv, siger hun.

Om barnebarnet vil gå til håndbold, forholder hun sig ikke til.

- Vi er her kun fordi, vi kan få et par aktive og hyggelige timer sammen. Hjalte går til gymnastik, siger mormor, imens de to laver afleveringer til hinanden.

- Her er overraskende mange, siger en glad næstformand, der blandt forældrene også håber på at finde opbakning til en helt ny håndboldgren for seniorspillere, der ikke længere kan holde til den fysiske hårde kontaktsport. Det er en mere nænsom håndboldversion, kaldet "five-a-side" hvor man spiller med andre regler. Bolden er blød og man må ikke tackle hinanden.

Men i stedet for at melde sig ud af klubben, når fysikken driller, så er her nu en ny mulighed for at bevare sit medlemskab og stadig være en del af fællesskabet.