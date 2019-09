Mange busser kører tomme rundt i kommunen

En analyse viser, at på mere end fire ud af ti busafgange i Varde Kommune er der gennemsnitligt under én passager. Med andre ord: Der kører masser af tomme busser omkring.

Der er også enkelte busafgange, hvor der er 0,0 passagerer i gennemsnit. Det vil sige, at gennem et helt år har der ikke været nogen - eller kun yderst få - der har benyttet denne busafgang.

Det er ikke usædvanligt. I perioden fra 1. juli 2018 til 29. juni 2019 var der 121 ud af 283 afgange, der havde under én påstigning i gennemsnit. Det vil sige, at det ikke er hver gang, at bussen kører sin rute på dette tidspunkt, at der er passagerer, der stiger på bussen.

Bad om analyse

Analysen, der viser antallet af passagerer på alle busafgange, er udarbejdet på foranledning af Stig Leerbeck (V). Han bad om den, fordi Udvalget for Plan og Teknik har foreslået besparelser på fire busruter. Stig Leerbeck fortæller, at han gerne ville se, om andre ruter også kørte med få passager, og han ønsker, at byrådet ikke kun skal se på enkelte busruter, når der skal spares:

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik et overblik og fik nogle principielle tilgange til at drive bus i Varde Kommune. Hvis vi skal skære i busruter, så skal det ikke gå ud over et enkelt område. Så skal man have en generel holdning til, om man ønsker en bestemt betjening, siger han.

Han siger, at det ikke er så simpelt, at man eksempelvis kan lukke alle ruter, der ofte kører tomme. Hvis en bus eksempelvis kører skolebørn til Ølgod, så skal den også køre fra Ølgod igen, selvom der ikke er nogen, der skal den anden vej. Derfor er hans forslag i første omgang at lave principperne for busdrift, og så kræver det en yderligere analyse at finde afgange, der på baggrund af de principper må lukke.