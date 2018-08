Mange billeder: Prinsesse Marie var stolt over at se prins Nikolai i trøjen

Men der var nu ikke den store interaktion i øjnene mellem far og søn. Det hele foregik på behørig militær vis, da Joachim og chefen for Hærens Sergentskole, oberstløjtnant Peter Nielsen, inspicerede tropperne.

Varde: Der var i hvert fald to gode grunde til, at prins Joachim onsdag medvirkede ved årsdagen for Hærens Sergentskole, som siden 2014 har ligget på Varde Kaserne. Dels har prinsen selv 30 års jubilæum fra skolen, dels går hans søn, prins Nikolai, på skolen - i løjtnantdelingen.

Kongelig gæstetaler

Soldaterne på Varde Kaserne havde ved denne parade den ære, at den tidligere elev prins Joachim ikke kun var tilskuer, men også gæstetaler. Han talte om sin tid på skolen for nu lidt over 30 år siden under den kolde krig mellem vest og øst:

- De otte måneder på skolen gjorde noget ved os. Vi lærte at tage, at have og bære ansvar - ikke kun for os selv, men også for andre. Det er ikke nødvendigvis noget, der ligger lige for en ung mand under 20 år.

Prinsen gav også nogle råd videre om at få noget ud af uddannelsen til sergent:

- Her er det ikke forkert at fejle. Vi begår alle sammen fejl. Men de, der gør forskellen, er de, der udvikler sig og lærer af deres fejl, sagde prins Joachim blandt andet til soldaterne.