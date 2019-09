Det er svært at adskille 17 faldskærmsspringere og samle dem igen - i mørke. Det er også svært at filme det. Begge dele lykkedes.

Der var nemlig det problem, at natbillederne ikke var tydelige nok til at de kunne bruges som dokumentation.

De satte verdensrekord i at lave to figurer i mørke med så mange som 17 personer.

Varde/Holeby: Der var 17 faldskærmsspringere, der for en uge siden satte verdensrekord i natteluften over Lolland nær Holeby. Af disse 17 personer var hele fem fra Varde Faldskærmsklub.

Det lykkedes at få så meget lys på springerne, at billederne gælder som dokumentation. Fotografen var med til at sætte rekorden. Foto: Peter Elias Knudsen

De måtte op igen

Så springerne måtte op over Lolland igen natten til søndag i sidste uge. Nu lykkedes det, fordi fotografen havde fået tilstrækkeligt med lys med.

Det særlige ved rekorden er ikke alene, at springerne fandt hinanden i mørket. Kunsten ved at lave to figurer er, at springerne skal slippe hinanden for atter at finde sammen. Det er svært i mørke, og derfor rækker springet til verdensrekorden.

Hvad betyder det så for Varde Faldskærmsklub at yde et ret væsentligt bidrag til verdensrekorden i form af fem springere?

Formand Kim Bjerregaard Jørgensen siger, at det naturligvis er en rekord, som er god for klubben internt blandt faldskærmssportens cirka 3000 udøvere i Danmark.

- Der kommer også noget ud om sporten, siger Kim Bjerregaard Jørgensen.

Blandt andet har "Godmorgen Danmark" haft et indslag om rekorden.