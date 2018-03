Manden med det store hjerte for andre fik Årets Skulderklap 2017

Månedens skulderklap 2017

I 2017 uddelte Sydbank og JydskeVestkysten 10 Månedens skulderklapJanuar: Tistrup Lan Party - For et succesfuldt arrangement, der har trukket flere hundrede mennesker til Tistrup.



Februar: Helle Team Tramp - For opstart og succes med jeres nye forening.



Marts: Varde Bueskyttelaug - For som lille forening at låse store opgaver og trække store arrangementer til Varde.



Maj: Lone og Ole Thisted - For imponerende og mangeårigt arbejde for Ansager Bokseklub.



Juni: Varde IF´s fodboldkvinder - For at nå i pokalfinalen og dermed sætte Varde på landkortet.



Juli: De frivillige opryddere i Varde Syd - For imponerende forskønnelse af området til glæde for alle.



August: Folkene bag sportsugen i Næsbjerg - For engagement og lyst samt stor succes med at samle borgere i Næsbjerg.



September: Varde Park Løb - For et stort frivilligt arbejde, så løbeglæden kan smitte og blive et let tilgængeligt fællesskab.



Oktober: De frivillige bag Ølgod Bryghus - For at have skabt et samlingssted i Ølgod og et aktiv for hele byen - og for at have god øl.



December: Allan Poulsen i Strellev - For at arrangere en julefest for familier, der ikke selv havde råd.