Manden bag Vardes store bolighus er død

Varde: Finn Alexandersen er død 67 år gammel 9. maj. Det fremgår af en dødsannonce.

Finn Alexandersen er især kendt for at være manden, der byggede det store bolighus med både møbel- og tæppebutik på cirka 5900 kvadratmeter på Ribevej omkring årtusindskiftet. Det gamle møbelhus blev ved den anledning til det butikscenter, hvor blandt andre Netto, dyrehospitalet og Vincens har hjemme i dag. Han fik i 2002 Varde Erhvers- og Iværksætterpris for byggeriet.