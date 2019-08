Mand uden kørekort flygtede gennem flere haver, men beboere hjalp politiet

Ansager: Søndag klokken 18.05 blev en VW Passat forsøgt standset af politiet. Det skete i Skolegade i Ansager.

Manden i bilen ville ikke stoppe, men "smed" bilen på Torvet i Ansager og stak af til fods gennem adskillige haver.

Det lykkedes ikke i første omgang for ordensmagten at indhente ham, men lokale vidner oplyste, at han gemte sig i Ansagers Østergade.

Mandens motiv for ikke at ville tale med politiet kan være, at han ikke har kørekort. Manden er beskyttet af navneforbud, og derfor nævnes alder og bopæl ikke i politiets døgnrapport.