Vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller, at den 58-årige kvinde sammen med sin mand var på vej over fodgængerfeltet på Ribevej. Da kommer en hvid BMW, hvor en passagerer giver en fuck-finger til kvinden. Hendes mand giver en fuck-finger tilbage, hvilket får den mandlige fører af den hvide BMW til at vende rundt på Ribevej og køre tilbage.

Varde: En usædvanlig grov sag om vejvrede fandt sted fredag klokken 15.37 i et fodgængerfelt på Ribevej ved Bellisvej i Varde. Her slog en mand en 58-årig kvinde fra Varde i ansigtet, hvorfor Syd- og Sønderjyllands Politi måtte rekvirere en ambulance.

Forsvarer sin mand

Både føreren og den mandlige passagerer stiger ud ad bilen og går hen til manden. Passageren skubber manden omkuld og ned i busk, hvilket får den 58-årige kvinde til at træde imellem for at forsvare sin mand.

Det får den mandlige passagerer til at slå kvinden i ansigtet, så hun går omkuld. Derefter tager de to mænd flugten i bilen.

Vagtchef Ole Aamann oplyser, at politiet har gode spor at gå efter, hvorfor gerningsmanden lige så godt kan melde sig selv og få udredt sagen. Han oplyser samtidig, at den 58-årige kvinde ikke er kommet noget alvorligt til, men både hun og hendes mand er noget chokerede over hændelsen.