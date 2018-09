Varde: En 29-årig mand fra Varde fik torsdag formiddag sin lejlighed på Egernvej i Varde ransaget, fordi han er mistænkt for databedrag. Ved ransagningen fandt politiet narko i form af 6,25 gram amfetamin, tre ecstasypiller og 0,5 gram hash.

Manden blev sigtet for at besidde stofferne, og han blev desuden sigtet for databedrageri. Politiet tog hans computer med, og den skal nu undersøges nærmere.